У КМДА похвалилися, що впоралися зі сніговим колапсом: водії скаржаться на кілометрові затори

У КМДА відзвітували, що в ніч проти 21 грудня встигли розчистити більшість вулиць Києва й посипати їх протиожеледними засобами. Роботи велися не лише на проїжджій частині, а й на тротуарах.

Для цього задіяли 317 одиниць спеціальної техніки та 42 бригади комунальників. Загалом боротися із наслідками негоди вийшли 274 працівники. Вони розчищали доріжки, сходи переходів, зупинки тощо.

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Робота кипіла всю ніч

Влада столиці наголосила, що комунальники дочекалися максимального зниження трафіку на дорогах і після цього вивели колони спецтехніки. До 2:00 їм вдалося впоратися із розчисткою снігу та посипанням основних вулиць Києва. Прибирання решти вулиць майже завершили до 8:00.

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Зима розгулялася

У КМДА також наголосили, що роботи тривали навіть попри складні погодні умови. Адже вночі не тільки сніжило, але й вдарив мороз: за кілька годин у столиці похолодало з 1 градусу тепла до 7 градусів морозу. Ще нижче позначки термометрів опустяться найближчої доби – до 12 – 14 градусів морозу. Така погода триматиметься кілька днів.

Сніг розчистили, а затори не зникли

Втім, попри запевняння міської влади, що дороги повністю розчищені, Київ та під'їзди до нього скували багатокілометрові затори. Як пише телеграм-канал "Реальний Київ", людям, які мешкають в передмісті, стало важко доїхати принаймні до метро.



Київ скували великі затори після снігопаду / Карта Google Maps

Текст публікації КМДА:

Більшість вулиць столиці розчищені від снігу й оброблені протиожеледними засобами. Вночі залучили 317 одиниць спецтехніки, з них 114 – на тротуарах.

Вузькі доріжки, сходи підземних і надземних переходів, зупинки громадського транспорту очищали 274 працівники у складі 42 бригад із ручного прибирання.

Після зниження трафіку магістральні вулиці очищали й посипали колонами спецтехніки. Станом на 2:00 усі магістральні вулиці були оброблені й розчищенні.

Станом на 8:00 більшість вулиць, які перебувають на балансі шляхово-експлуатаційних управлінь розчищені й посипані протиожеледними засобами. Триває доочистка тротуарів.

Роботу дорожників ускладнював сніг, який періодично тривав упродовж ночі. А також різке зниження температури. За кілька годин позначки термометрів опустились з 1 градусу тепла до 7 градусів морозу. Найближчої доби зниження температури прогнозують до 12 – 14 градусів морозу.

Для очищення й обробки вулиць Київавтодор загалом має 458 одиниць основної та 128 одиниць додаткової техніки для прибирання снігу й нанесення протиожеледних засобів.