У КМДА розповіли, чи планують закриття метро у разі локдауну
Джерело:24 канал
Коли ситуація з розповсюдженням COVID-19 у Києві досягне показників червоної зони, у місті посилять карантинні обмеження. При цьому в громадському транспорті запровадять режим спецперепусток.
За словами заступника керівника КМДА Миколи Поворозника, у разі оголошення локдауну роботу підземки припиняти ніхто не планує. Про це посадовець розповів в ефірі одного з телеканалів.
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Чиновник стверджує, що про закриття метрополітену в такий спосіб, як це було у перший локдаун, мова не йде.
Є сподівання на високий рівень вакцинації
- Поворозник зазначив, що дуже сподівається на те, що обмежень на користування транспортом все ж таки вдасться уникнути завдяки високому рівню вакцинації.
- Якщо ж розповсюдження коронавірусної хвороби не зупиниться, транспорт вимушено переведуть у режим спеціального перевезення.
Наразі у Києві щеплення отримали понад 70% киян. Тому є сподівання, що введення обмежень на транспорт вдасться уникнути. Втім, я абсолютно переконаний, що закривати метрополітен наглухо ніхто не буде. Для початку роботи в режимі спецперепусток все готово,
– підкреслив заступник Кличка.
Крім того, Поворозник нагадав, що місцева влада затвердила порядок роботи системи, яка керує спецперепустками "Карантин".
Омікрон інфікує кожного 10-го, хто раніше хворів на коронавірус
За словами лікаря Тараса Жиравецького, приблизно кожен 10-й українець, який раніше хворів на COVID-19, може повторно інфікуватися штамом Омікрон. Вже станом на 24 січня в Україні зафіксували чимало випадків захворювання саме Омікроном, а надалі кількість цих випадків лише збільшуватиметься.