По словам заместителя руководителя КГГА Николая Поворозника, в случае объявления локдауна работу подземки прекращать никто не планирует. Об этом чиновник рассказал в эфире одного из телеканалов.

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Чиновник утверждает, что о закрытии метрополитена таким способом, как это было в первый локдаун, речь не идет.

Есть надежда на высокий уровень вакцинации

Поворозник отметил, что очень надеется, что ограничений на пользование транспортом все же удастся избежать благодаря высокому уровню вакцинации.

Если же распространение коронавирусной болезни не остановится, транспорт вынужденно переведут в режим специальной перевозки.

На данный момент в Киеве прививки получили более 70% киевлян. Поэтому есть надежда, что ограничений на транспорт удастся избежать. Впрочем, я абсолютно уверен, что закрывать метрополитен наглухо никто не будет. Для начала работы в режиме спецпропусков все готово,

– подчеркнул заместитель Кличко.

Кроме того, Поворозник напомнил, что местные власти утвердили порядок работы системы, которая управляет спецпропусками "Карантин".

Омикрон инфицирует каждого 10-го, кто раньше болел коронавирусом

По словам врача Тараса Жиравецкого, примерно каждый 10-й украинец, ранее болевший COVID-19, может повторно инфицироваться штаммом Омикрон. Уже по состоянию на 24 января в Украине зафиксировали немало случаев заболевания именно Омикроном, а в дальнейшем количество этих случаев будет только увеличиваться.

Симптомы Омикрона / Данные: ВОЗ / Инфографика 24 канала