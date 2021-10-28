У КМДА розповіли про карантинні обмеження "червоному" Києві: повний перелік

Згідно з рішенням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з 1 листопада у Києві починають діяти обмеження червоної зони карантину. У зв'язку з цим посадовці КМДА нагадали про перелік заборон, які стосуються невакцинованих громадян.

Представники місцевої влади наголосили на тому, що заклади освіти у "червоній зоні" перейдуть на дистанційний режим навчання. Дитячі садочки працюватимуть лише за умови, якщо всі працівники матимуть сертифікат вакцинації.

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Які заборони діятимуть у Києві з 1 листопада:

Пасажири не зможуть користуватись громадським транспортом без наявності негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена. Термін дії тестів – 72 години. Альтернативною тестам є жовтий чи зелений COVID-сертифікат або документ про одужання від коронавірусної хвороби.

Водіям трамваїв, тролейбусів, автобусів та маршруток заборонять перевозити людей у більшій кількості, ніж передбачено технічною характеристикою транспортного засобу.

Особи, які не досягли 18 років, не можуть відвідувати ТРЦ без супроводу дорослих, які мають негативний ПЛР або експрес-тест на COVID-19, або зелений COVID-сертифікат. Альтернативою цим документам може бути довідка про одужання.

На територіях лікарень та закладів освіти, у підземних переходах, на зупинках громадського транспорту та інших територіях загального користування у разі неможливості дотримання дистанції менше метра, заборонено перебувати без захисних масок, які закривають рот та ніс.

Заборонена робота закладів громадського харчування окрім доставки та замовлень навинос. Працювати у звичайному графіку кафе та ресторани можуть лише за умови наявності у всіх відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена, зеленого COVID-сертифіката або документа про одужання.

Хостели та готелі можуть працювати за умови наявності у всіх клієнтів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена зеленого COVID-сертифіката чи документа про одужання.

Заборонене відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту. Приходити можуть лише ті, хто щеплений, має негативні тести або довідки про одужання.

Не працюватимуть спортивні зали, фітнес-центри, басейни. Зможуть відкритися лише ті заклади, де вакцинувалися всі працівники. Відвідувати спортзали можна буде за наявності негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години або «зеленого» COVID-сертифіката; або документа про одужання.

Проведення масових заходів можливе лише якщо всі відвідувачі та працівники вакцинувалися та мають відповідні COVID-документи. Також дозволені офіційні спортивні заходи без глядачів.

Скасовуються всі планові заходи з госпіталізації у лікарнях всіх форм власності. Виключенням можуть бути лише невідкладні та термінові випадки.

Посадовці також наголосили, що єдиним рішенням проблеми з розповсюдженням COVID-19 може бути вакцинація населення.



Перелік переваг, які отримують вакциновані українці / Інфографіка 24 каналу