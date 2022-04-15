У КМДА розповіли про відновлення громадського транспорту та метро

У Києві наразі відновлюють у повноцінному об'ємі рух всього транспорту. Зокрема, мовиться про метрополітен, а також – автобусні, тролейбусні та трамвайні перевезення.

Деталі розповів Руслан Кандибор – директор Департаменту транспортної інфраструктури Києва, повідомляє 24 канал. Він наголосив, що коли була загроза вторгнення росіян на територію української столиці, побудували багато блокпостів.

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Зокрема, вони були на автомобільних та трамвайних шляхах. Водночас повноцінний рух транспорту планують відновити вже до кінця наступного тижня.

Це вже буде так плюс мінус інтервал до 20 – 15 хвилин на кожному маршруті, на якому здійснюватимуть перевезення. Зараз також вже відновлюється і рух повноцінно метрополітену,

– наголосив Кандибор.

Він зауважив, що 15 квітня запустили рух з інтервалом до 30 хвилин. Вже наступного тижня планують запустити повноцінно червону гілку через Дніпро. Інтервал зменшуватимуть й надалі.

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