Детали рассказал Руслан Кандибор – директор Департамента транспортной инфраструктуры Киева, сообщает 24 канал. Он подчеркнул, что когда была угроза вторжения россиян на территорию украинской столицы, построили много блокпостов.

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В частности, они находились на автомобильных и трамвайных путях. В то же время, полноценное движение транспорта планируют возобновить уже к концу следующей недели.

Это уже будет плюс минус интервал до 20 – 15 минут на каждом маршруте, на котором будут осуществлять перевозки. Сейчас также уже восстанавливается и движение полноценно метрополитена,

– подчеркнул Кандибор.

Он отметил, что 15 апреля было запущено движение с интервалом до 30 минут. Уже на следующей неделе планируют запустить полноценно красную ветку через Днепр. Интервал будут уменьшать и дальше.

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