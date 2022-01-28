У КМДА розповіли, як вступити до територіальної оборони Києва та захистити столицю

Представники влади столиці закликають киян підписати контракт та долучитися до територіальної оборони міста. У мирний час резервісти можуть жити звичайним життям, але у разі нападу Росії – захищатимуть Київ.

Служба у складі загонів територіальної оборони дає можливість кожному патріоту регулярно займатися вогневою, медичною та інженерною підготовками. Крім того, керівники батальйонів огранізували зручний для кожного та гнучкий графік тренувань.

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У випадку, якщо повномасштабного російського нападу вдасться уникнути, резервісти братимуть участь у десятиденних навчальних зборах раз на 1 –2 роки.

Як долучитися до оборони Києва

У КМДА розповіли, що кожен бажаючий стати резервістом має звернутися на гарячу лінію Територіального резерву Києва за номером: 063 651 44 46. Після короткого опитування патріотів направлятимуть на співбесіду до одного з комбатів. За її результатами кандидатам визначать посаду та сформують направлення на проходження військово-лікарської комісії.

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Медкомісію кандидати проходять у супроводі офіцера бригади територіальної оборони.

Які документи потрібні для підписання контракту

Всім претендентам потрібно зібрати перелік документів та подати їх до підрозділу бригади тероборони:

заяву про бажання добровільно вступити на службу в територіальному резерві;

копії всіх сторінок паспорта;

копії свідоцтва про шлюб та народження дітей;

характеристику з місця роботи або навчання;

копії документів про середню та вищу освіту;

кольорову фотокартку розміром 9х12 сантиметрів;

копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

довідку військово-лікарської комісії щодо придатності за станом здоров’я до проходження служби у територіальному резерві за обраною спеціальністю;

довідку про несудимість.

Що робитимуть резервісти у випадку російського наступу

Посадовці КМДА стверджують, що бійців територіальної оборони залучатимуть до захисту стратегічних об'єктів та комунікацій Києва, органів державної та місцевої влади. Крім того, резервісти захищатимуть цивільне населення та забезпечуватимуть громадську безпеку. Також серед обов'язків ТрО є підготовка громадян до національного спротиву окупації.