У КМДА відсторонили від роботи невакцинованих від COVID-19 працівників

Троє працівників апарату КМДА та четверо співробітників департаментів не мають виходити на роботу, доки не отримають щеплення від COVID-19. Вони не отримали вакцину та не надали керівництву довідку про наявність протипоказань до проведення щеплень.

За словами керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного, відсторонили від виконання обов'язків чиновників ще 8 листопада, коли набув чинності ухвалений Кабміном наказ міністерства охорони здоров'я. Посадовці мали надати документи до 5 листопада.

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Крім того, всіх працівників міської державної адміністрації попереджували про відсторонення.

Питання національної безпеки України

Загуменний підкреслив, що представники місцевої влади усвідомлюють необхідність імунізації населення. Тому на власному прикладі показують киянам, що вакцинація від COVID-19 є вкрай важливою.

Завдяки інформаційній кампанії всередині КМДА вакцинувалися майже 93% співробітників апарату.

12 працівників мають довідки про тимчасове відтермінування вакцинації, оскільки нещодавно перехворіли на COVID-19. Ще одна особа має медичні протипоказання до щеплень.

Ще двоє співробітників перебувають у відпустці.



Як на мене, проблема імунізації – це взагалі питання національної безпеки країни. Середній показник вакцинації серед усіх структурних підрозділів КМДА станом на 8 листопада, становить майже 92%. Рівень вакцинації в районних в місті Києві державних адміністраціях коливається в межах 90-96%,

– зазначив чиновник.

Відсторонені зможуть повернутися на роботу або після закінчення карантину, або після отримання вакцинації. Зарплата за термін відсторонення не зберігається. Крім того, цей період вирахують зі страхового стажу для призначення пенсії та оплати тимчасової непрацездатності.