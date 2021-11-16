У КМДА "зцілили" міст Патона після моторошних кадрів каменепаду

Комунальники провели огляд мосту Патона після оприлюднення в мережі кадрів з нібито його обваленням. У КМДА запевнили, що жодних нових пошкоджень не зафіксовано. Інспекція працювала там впродовж 6 – 13 листопада.

Підсумками діагностики мосту, який давно потребує капітального ремонту, поділився директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор. Він запевнив, що співробітники "Київавтошляхмосту" одразу ж взялися за перевірку, коли побачили резонансне відео.

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Міст цілий, а винні безхатьки

За словами чиновника, візуальне та технічне обстеження не зафіксувало жодного видимого руйнування: ані свіжих пошкоджень, ані відпадання шматків бетону. Крім того, Кандибор знову повторив версію про те, що насправді з моста падали речі безхатьків, котрі гріються там на теплотрасі.

Все перевіряли двічі

Аби пересвідчитися, що наразі мосту Патона нічого не загрожує, 13 листопада туди знову вирушила комісія технічних експертів, керівництва Департаменту транспортної інфраструктури, представників "Київавтодору" та "Київавтошляхмосту".

Фахівці оглянули технічні ходові настили – металеві конструкції під мостом, встелені дерев'яними дошками, – якими можна пройти мостом від опори до опори для обслуговування споруди. Однак і ця перевірка нібито не виявила ніяких особливо вразливих місць.

Міст просить ремонту, але грошей нема

Кандибор визнав, що мосту Патона конче необхідна модернізація. За його словами, з кінця 2020 року вже тричі оголошували офіційну процедуру закупівель щодо розробки проєктно-кошторисної документації. Однак два рази поспіль конкурс блокувався після скарг до Антимонопольного комітету України. Наразі процедуру почали втретє, але ситуація знову повторилася.

Ми сподіваємося, що ця процедура буде розблокована, переможець – визначений, і нарешті розпочнуться роботи з виготовлення проєктно-кошторисної документації. Ці роботи триватимуть упродовж року,

– запевнив очільник Департаменту транспортної інфраструктури.

Скільки коштуватиме латання мосту Патону

Кандибор наголосив, що лише за проєктні роботи доведеться віддати 47 мільйонів гривень. Що ж до самої реставрації та ремонту, то вона обійдеться щонайменше у 7 мільярдів гривень. Передбачається, що за ці кошти зможуть збільшити пропускну здатність мосту, кількість смуг руху, облаштувати велодоріжки та тротуар.

Багатостраждальний міст

Міст Патона ввели в експлуатацію у 1953 році. З того часу його реконструювали лише один раз – у 2004 році. Тоді звідти демонтували трамвайні колії. У 2020 році на мосту суттєво обмежили рух через аварійний стан. Адже всі поточні ремонтні роботи мають лише клаптиковий характер.

Мер Києва Віталій Кличко зізнався, що молиться. аби на мосту Патона не трапилося ніякої екстреної ситуації. Адже на його ремонт знадобиться 500 мільйнів доларів.

Тим часом в "Київавтодорі" запевнили, що поки особливих причин для хвилювання нема і також запевнили, що всі тривожні відео, які з'являються у мережі, – це провина безхатьків, які облаштували там собі пункт обігріву.