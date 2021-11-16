В КГГА "исцелили" мост Патона после жутких кадров камнепада

Коммунальщики провели осмотр моста Патона после обнародования в сети кадров с якобы его обрушением. В КГГА заверили, что никаких новых повреждений не зафиксировано. Инспекция работала там в течение 6 – 13 ноября.

Заключениями диагностики моста, который давно нуждается в капитальном ремонте, поделился директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор. Он заверил, что сотрудники "Киевавтодормоста" сразу же взялись за проверку, когда увидели резонансное видео.

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Мост целый, а виноваты бездомные

По словам чиновника, визуальное и техническое обследование не зафиксировало ни одного видимого разрушения: ни свежих повреждений, ни отпадения кусков бетона. Кроме того, Кандибор снова повторил версию о том, что на самом деле с моста падали вещи бездомных, которые греются там на теплотрассе.

Все проверяли дважды

Чтобы убедиться, что мосту Патона ничего не угрожает, 13 ноября туда снова отправилась комиссия технических экспертов, руководства Департамента транспортной инфраструктуры, представителей "Киевавтодора" и "Киевавтодормоста".

Специалисты осмотрели технические ходовые настилы – металлические конструкции под мостом, устланные деревянными досками – по которым можно пройти по мосту от опоры к опоре для обслуживания сооружения. Однако и эта проверка якобы не обнаружила никаких особо уязвимых мест.

Мост просит ремонта, но денег нет

Кандибор признал, что мосту Патона очень необходима модернизация. По его словам, с конца 2020 года уже трижды объявляли официальную процедуру закупок по разработке проектно-сметной документации. Однако два раза подряд конкурс блокировался после жалоб в Антимонопольный комитет Украины. Процедуру начали в третий раз, но ситуация снова повторилась.

Мы надеемся, что эта процедура будет разблокирована, победитель – определен, и, наконец, начнутся работы по изготовлению проектно-сметной документации. Эти работы будут продолжаться в течение года,

– заверил глава Департамента транспортной инфраструктуры.

Сколько будет стоить латание моста Патона

Кандибор подчеркнул, что только за проектные работы придется отдать 47 миллионов гривен. Что касается самой реставрации и ремонта, то она обойдется минимум в 7 миллиардов гривен. Предполагается, что за эти средства смогут увеличить пропускную способность моста, полосы движения, обустроить велодорожки и тротуар.

Многострадальный мост

Мост Патона был введен в эксплуатацию в 1953 году. С тех пор его реконструировали только один раз – в 2004 году. Тогда оттуда демонтировали трамвайные рельсы. В 2020 году на мосту существенно ограничили движение из-за аварийного состояния. Ведь все текущие ремонтные работы носят лишь лоскутный характер.

Мэр Киева Виталий Кличко признался, что молится. чтобы на мосту Патона не случилось никакой экстренной ситуации. Ведь на его ремонт понадобится 500 миллионов долларов.

Тем временем в "Киевавтодоре" заверили, что пока особых причин для волнения нет и также заверили, что все появляющиеся в сети тревожные видео – это вина бездомных, которые обустроили там себе пункт обогрева.