Жуткий инцидент произошел днем фактически на середине моста Патона. Тысячи киевлян увидели, как от конструкции отпадают большие куски, вероятно, бетона.
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Куски моста падали в Днепр, а коммунальщики при этом не останавливали движение транспорта.
Причины неизвестны
- Видео частичного обрушения моста Патона сняли камеры видеонаблюдения. На записи видно, как куски отваливаются от конструкции, а по ней в это время ездят десятки автомобилей.
- Автомобилистам моменты падения, судя по всему, не были видны, поскольку разрушение наблюдалось на краю объекта.
- Позже, как отметили очевидцы, на место происшествия прибыли коммунальщики.
Киевляне на инцидент отреагировали улыбкой и шутками, вспомнив интервью, которое недавно дал мэр столицы. Виталий Кличко тогда отметил, что мост Патона находится в ужасном состоянии, а его реконструкция обойдется Киеву минимум в 500 миллионов долларов.
Смотрите видео обрушения частей моста Патона в Киеве: