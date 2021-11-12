Жуткий инцидент произошел днем ​​фактически на середине моста Патона. Тысячи киевлян увидели, как от конструкции отпадают большие куски, вероятно, бетона.

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Куски моста падали в Днепр, а коммунальщики при этом не останавливали движение транспорта.

Причины неизвестны

Видео частичного обрушения моста Патона сняли камеры видеонаблюдения. На записи видно, как куски отваливаются от конструкции, а по ней в это время ездят десятки автомобилей.

Автомобилистам моменты падения, судя по всему, не были видны, поскольку разрушение наблюдалось на краю объекта.

Позже, как отметили очевидцы, на место происшествия прибыли коммунальщики.

Киевляне на инцидент отреагировали улыбкой и шутками, вспомнив интервью, которое недавно дал мэр столицы. Виталий Кличко тогда отметил, что мост Патона находится в ужасном состоянии, а его реконструкция обойдется Киеву минимум в 500 миллионов долларов.

Смотрите видео обрушения частей моста Патона в Киеве: