Моторошний інцидент стався вдень фактично на середині мосту Патона. Тисячі киян побачили, як від конструкції відпадають чималі шматки, ймовірно, бетону.

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Частини мосту падали у Дніпро, а комунальники при цьому не зупиняли рух транспорту.

Причини невідомі

Відео часткового обвалення мосту Патона зняли камери відеонагляду. На записі видно, як шмати відвалюються від конструкції, а по ній у цей час їздять десятки автівок.

Автомобілістам моменти падіння, судячи з усього, не було видно, оскільки руйнування спостерігалося з краю об'єкта.

Пізніше, як зазначили очевидці, на місце події прибули комунальники.

Кияни на інцидент відреагували з усмішкою та жартами, згадавши інтерв'ю, яке нещодавно дав мер столиці. Віталій Кличко тоді зазначив, що міст Патона перебуває в жахливому стані, а його реконструкція обійдеться Києву щонайменше у 500 мільйонів доларів.

Дивіться відео обвалення частин мосту Патона у Києві: