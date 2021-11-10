Об этом в программе "В гостях у Дмитрия Гордона" рассказал мэр столицы Виталий Кличко. По словам главы города, мосты находятся в аварийном состоянии.

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Об этом свидетельствуют результаты проверок, которые проводили инженеры после частичного разрушения Шулявского путепровода.

Реконструкцию моста Патона оценили в более 500 миллионов долларов

Кличко отметил, что он каждый день молится за то, чтобы на мостах Киева не произошло аварийных ситуаций.

Эксперты оценили ремонт моста Патона минимум в 500 миллионов долларов. Сейчас власти столицы не могут выделить такие средства, обеспечив при этом нормальную жизнь Киева.

Всего в столице находится в аварийном состоянии 70 мостов. 30 из них уже реконструировали.

Мост на Троещину должны достроить в этом году

По словам городского головы, автомобильное движение по Подольско-Воскресенскому мосту должны запустить до конца этого года. По крайней мере так Кличку говорил его профильный заместитель. Мэр также отметил, что в следующем году рабочие должны построить съезд с моста на улице Бальзака и Алишера Навои.