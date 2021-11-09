Такую статистику обнародовал мэр столицы Виталий Кличко. Он акцентировал внимание на том, что в ночное и дневное время суток она существенно отличается.

Актуально Почему в Киеве больше не строят жилье экономкласса и где искать доступные квартиры

Как посчитали киевлян

По словам Кличко, сейчас вести учет населения Киева можно только с помощью операторов GSM. И даже такая неточная методика свидетельствует о том, что людей в столице за почти 20 лет стало больше, чем в два раза.

Институт прописки был отменен в 2002 году. И последняя прописка давала, что в Киеве на тот момент жило чуть больше 2 миллионов. На сегодняшний день провести перепись населения невозможно, мы подсчитываем с помощью операторов GSM. В городе Киеве ночует, могу сказать, примерно 3,6 миллиона смартфонов. Днем это количество растет на миллион, до 4,6 миллиона. То есть это на самом деле мегаполис,

– сказал Кличко.

Важно! Мэр Киева пояснил, что днем статистика растет из-за приезда в город на работу людей из области.

Кличко рассказал, сколько киевлян сейчас живет в столице: видео