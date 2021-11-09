Таку статистику оприлюднив мер столиці Віталій Кличко. Він акцентував увагу на тому, що в нічну та денну пору доби вона істотно відрізняється.
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Як порахували киян
За словами Кличка, наразі вести облік населення Києва можна лише за допомогою операторів GSM. І навіть така неточна методика свідчить про те, що людей у столиці за майже 20 років побільшало більше, ніж у два рази.
Інститут прописки було скасовано 2002 року. І остання прописка давала, що у Києві на той момент жило трохи більше 2 мільйонів. На сьогоднішній день провести перепис населення неможливо, ми підраховуємо за допомогою операторів GSM. У місті Києві ночує, можу сказати, приблизно 3,6 мільйонів смартфонів. Вдень ця кількість зростає на мільйон, до 4,6 мільйона. Тобто це нсправді мегаполіс,
– сказав Кличко.
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