Кроме того, в ведомстве заявили, что видео не совсем актуально. Его якобы сняли не 11 ноября, а несколько дней или недель назад.

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Мост целый, а "бушуют" бездомные

Коммунальщики убеждают, что представители "Киевавтодормоста" уже неоднократно просили бездомных найти себе другое убежище. Однако с наступлением холодов они массово там начали собираться и греться на теплотрассе.

Обратите внимание! Летом бездомные люди обустроили целый мини-городок на берегу Днепра под мостом Патона.

Видео однозначно не новое, но такой инцидент действительно был. Сотрудниками коммунального предприятия "Киевавтодормост" установлено, что в воду упали вещи бездомных и камни, которые они принесли на теплотрассу, где оборудовали свое жилье. Конструкции от моста Патона в воду не падали,

– успокаивают горожан в "Киевавтодоре".

Кличко признался, что молится за мост Патона

Мэр Киева Виталий Кличко признался, что постоянно молится, чтобы мост Патона не повторил судьбу Шулявского путепровода. Ведь на ремонт этого объекта понадобится 500 миллионов долларов, а средств сейчас – очень мало.