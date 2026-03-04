КМДА звернулася до поліції через допис про "нові правила проїзду" мостом Патона

Київська міська державна адміністрація подала заяву до поліції щодо можливого адміністративного правопорушення з боку голови Деснянської РДА Максима Бахматова.

Про це повідомив столичний телеканал Київ24.

Читайте також "Нові правила проїзду мостом Патона": у КМДА відреагували на публікації в мережі

Як відреагували в КМДА?

Причиною звернення до правоохоронних органів став допис Максима Бахматова у фейсбуці від 27 лютого: тоді посадовець опублікував нібито "нові правила проїзду" мостом Патона.

У відповідь у КМДА заявили, що ця інформація не відповідає дійсності.

У відомстві також зазначили, що оформлення публікації було стилізоване під офіційні міські матеріали з використанням елементів символіки, що могло ввести киян в оману. Повідомлення швидко поширилося в соціальних мережах і месенджерах.

Допис Максима Бахматова / Скриншот зі сторінки у фейсбуці

У зверненні до Національної поліції КМДА просить надати правову оцінку діям посадовця за статтею 173-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення та, за наявності підстав, вжити передбачених законом заходів.

Що насправді відбувається з мостом Патона?