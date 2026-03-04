КМДА звернулася до поліції через допис про "нові правила проїзду" мостом Патона

Укр Рус
4 березня, 09:03
Поліна Буянова
Основні тези
  • Київська міська державна адміністрація звернулася до поліції через пост Максима Бахматова про "нові правила проїзду" мостом Патона, який був стилізований під офіційні матеріали.
  • КМДА просить поліцію надати правову оцінку діям Бахматова за статтею 173-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Київська міська державна адміністрація подала заяву до поліції щодо можливого адміністративного правопорушення з боку голови Деснянської РДА Максима Бахматова.

Про це повідомив столичний телеканал Київ24.

Як відреагували в КМДА?

Причиною звернення до правоохоронних органів став допис Максима Бахматова у фейсбуці від 27 лютого: тоді посадовець опублікував нібито "нові правила проїзду" мостом Патона. 

У відповідь у КМДА заявили, що ця інформація не відповідає дійсності.

У відомстві також зазначили, що оформлення публікації було стилізоване під офіційні міські матеріали з використанням елементів символіки, що могло ввести киян в оману. Повідомлення швидко поширилося в соціальних мережах і месенджерах.

Допис Максима Бахматова / Скриншот зі сторінки у фейсбуці

У зверненні до Національної поліції КМДА просить надати правову оцінку діям посадовця за статтею 173-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення та, за наявності підстав, вжити передбачених законом заходів.

Що насправді відбувається з мостом Патона?

  • Наразі міст імені Є. О. Патона через річку Дніпро працює з раніше встановленими обмеженнями. Станом на сьогодні там заборонений рух вантажного транспорту, а крайні смуги проїжджої частини перекриті спеціальними наливними бар'єрами.
     

  • Водночас у КМДА наголосили, що фахівці КП "Київавтошляхміст" цілодобово контролюють технічний стан опорних конструкцій мосту та проводять необхідні роботи для його належного утримання.
     

  • Нагадаємо, в 2018 році Київська міська рада визначила "Київавтодор" замовником робіт з відновлення мосту, втім тендери на проєктування скасовувались тричі – у 2020 та 2021 роках.