Коли Київ залишить червону зону: які прогнози МОЗ

Наразі Київ перебуває у червоній карантинній зоні. У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що поки про послаблення обмежень у столиці не йдеться.

Про перспективи Києва покинути червону зону в інтерв'ю виданню розповів головний санітарний лікар та заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін.

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Київ наразі залишатиметься "червоним"

За словами Кузіна, у Києві епідеміологічні показники поки не свідчать про стабілізацію ситуації з коронавірусом.

Коли ми говоримо про "червоний" рівень, то порядок виходу області регулюється постановою Кабміну. Щодо Києва, то показники не говорять про стабілізацію,

– зазначив він.

Головний санлікар запевнив: як тільки це станеться, комісія розгляне можливість виведення Києва із червоної карантинної зони.

На запитання про те, чи є щодо цього прогнози, Кузін відповів, що "дати наразі не визначали", адже суттєвої стабілізації показників захворюваності немає.

Нагадаємо, Київ перебуває у червоній зоні з 1 листопада.

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