Про бажання відомства зробити карантинні вимоги у "жовтих" областях жорсткішими на брифінгу заявив глава МОЗ Віктор Ляшко.

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МОЗ хоче посилити вимоги у жовтих зонах

За словами Ляшка, міністерство працює над змінами до постанови про адаптивний карантин.

Зміни будуть передбачати, що і при жовтому рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях необхідно буде мати повний курс вакцинації,

– заявив він.

Міністр уточнив, що щеплення вимагатимуть як від працівників, так і від відвідувачів закладів.

Жовта зона в Україні: що відомо

Станом на 17 листопада у жовтій карантинній зоні перебувають тільки дві області -- Закарпатська та Кіровоградська.

У ній COVID-сертифікати для відвідування закладів харчування, ТРЦ чи масових заходів не є обов'язковими. Натомість такі обмеження діють у червоній зоні.

Зверніть увагу! За добу 16 листопада коронавірус підтвердили у 18 668 українців. Від ускладнень, спричинених недугою, померли 769 людей, одужати вдалося ще 20 211. найбільшу кількість нових хворих на коронавірус зафіксували у Дніпропетровській (1 635) та Одеській областях.



Крім того, за минулу добу в Україні від коронавірусу вакцинували понад 290 тисяч людей.