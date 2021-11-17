О желании ведомства ужесточить карантинные требования в "желтых" областях на брифинге заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

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Минздрав хочет ужесточить требования в желтых зонах

По словам Ляшко, министерство работает над изменениями в постановление об адаптивном карантине.

Изменения будут предусматривать, что и при желтом уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь полный курс вакцинации,

– заявил он.

Министр уточнил, что прививки будут требовать как от работников, так и от посетителей заведений.

Желтая зона в Украине: что известно

По состоянию на 17 ноября в желтой карантинной зоне находятся только две области – Закарпатская и Кировоградская.

В ней COVID-сертификаты для посещения заведений питания, ТРЦ или массовых мероприятий не являются обязательными. Такие ограничения действуют в красной зоне.