Про перспективи Києва покинути червону зону в інтерв'ю виданню розповів головний санітарний лікар та заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін.
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Київ наразі залишатиметься "червоним"
За словами Кузіна, у Києві епідеміологічні показники поки не свідчать про стабілізацію ситуації з коронавірусом.
Коли ми говоримо про "червоний" рівень, то порядок виходу області регулюється постановою Кабміну. Щодо Києва, то показники не говорять про стабілізацію,
– зазначив він.
Головний санлікар запевнив: як тільки це станеться, комісія розгляне можливість виведення Києва із червоної карантинної зони.
На запитання про те, чи є щодо цього прогнози, Кузін відповів, що "дати наразі не визначали", адже суттєвої стабілізації показників захворюваності немає.
Нагадаємо, Київ перебуває у червоній зоні з 1 листопада.
Коронавірус у Києві: що відомо
- Протягом 16 листопада у столиці коронавірус підтвердили у 1609 місцевих жителів. Від ускладнень, спричинених недугою, померли 62 людини. Одужати вдалося ще 980 особам.
- До лікарень Києва госпіталізували 153 хворих на коронавірус та 226 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
- За минулу добу щеплення зробили ще 29 225 киянам. Загальна кількість вакцинованих від коронавірусу зросла до 2 713 184.