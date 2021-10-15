Комунальники звільнили від МАФів вулицю у парку Кіото в Києві, але залишили 2 кіоски

Працівники Київблагоустрою провели масштабну чистку території біля одного з найпопулярніших парків Лісного масиву. Комунальники знищили всі незаконно встановлені понад дорогою МАФи.

Про перемогу над ділянкою з розвиненою нелегальною торгівлею розповів директор департаменту міського благоустрою Київської міської державної адміністрації Тимур Ткаченко.

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За словами посадовця, відтепер вулицю Кіото звільнили від незаконних кіосків.

Лишили тільки Coffee art та Aroma kava



Звільнена від МАФів вулиця Кіото / Фото Тимура Ткаченка

Як вказав очільник департаменту КМДА, комунальники звільнили від МАФів майже всю вулицю, залишили при цьому лише два кіоски.

За словами чиновника, МАФи, де працюють Aroma kava та Coffee art, встановлені цілком законно та мають договори з комунальним підприємством "Міський магазин".

У коментарях до допису Ткаченка у фейсбуці користувачі зазначили, що власники залишених МАФів все ж таки мають їх прибрати. Оскільки частково конструкції нависають над смугою проїзної частини. Це порушує дію дорожнього знаку, який забороняє залишати на смузі автівки.

На цю критику посадовець вказав, що вже ініціював перенесення кіосків на інше місце.