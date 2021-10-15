Про подорожі депутатів Київради, очільників кількох департаментів і управлінь КМДА, а також заступниці самого Кличка свідчать розпорядження № 2119 та 2118. Підписані вони були 7 жовтня.

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Згідно з документами, з 12 до 17 жовтня у Лозанні перебуватиме заступниця мера столиці з питань здійснення самоврядних повноважень Олена Говоровова. Поїздку оплачуватиме Національний олімпійський комітет України, оскільки посадовиця вилетить для участі у робочих зустрічах у МОК.

Розвиватимуть міжнародні зв'язки

Як сказано у розпорядженні очільника Києва про відрядження посадовців у Дубай, поїздка відбуватиметься у рамках цільової програми зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2019 – 2022 роки.

З 16 до 21 жовтня в одне з найбільших міст ОАЕ відправляються:

заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда;

директор Департаменту фінансів КМДА Володимир Репік;

директор департаменту громадських комунікацій КМДА Роман Лелюк;

начальниця Управління туризму та промоцій КМДА Марина Радова;

перший заступник директора Департаменту економіки та інвестицій КМДА В'ячеслав Панченко;

заступниця начальника управління міжнародних зв'язків апарату КМДА Марія Адомайтіс;

депутатки Київради від фракцій "УДАР" та "Батьківщина" Вікторія Муха та Алла Шлапак.

Крім того, у склад делегації Кличко вніс віцепрезидентку Асоціації в'їзних туроператорів України Наталю Соболєву, голову Всеукраїнської асоціації гастрономічного туризму Олексія Волкова, очільницю Української асоціації медичного туризму Віолетту Янішевську та члена правління Всеукраїнської асоціації гідів В'ячеслава Арещенка.

Переліт та проживання Володимир Репіку, Марині Радовій і В'ячеславу Панченко оплачуватимуть департаменти, в яких вони працюють. Інших делегатів мають забезпечити проживанням у готелі та добовими виплатами з рахунку апарату КМДА.