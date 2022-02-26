Конструкції можуть обвалитися: у ДСНС розповіли про висотку, в яку влучила ракета
Джерело:ДСНС України
Бійці рятувальної служби намагаються якомога швидше дістатися до людей, які перебувають у підбитій ракетою багатоповерхівці. Внаслідок вибуху багато мешканців не можуть вийти з квартир.
Як зазначили у ДСНС, внаслідок потрапляння ракети зруйновано квартири з 17 по 21 поверх. Точна кількість потерпілих досі невідома. Загиблих, за попередніми даними, немає.
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Попадання ракети по багатоповерхівці на вулиці Лобановського, 6а сталося 26 лютого о 8:15.
Можливе руйнування конструкцій
- Рятувальники кажуть, що вже перевірили будівлю з 21 по 24 поверхи. Потерпілих там немає.
- Оскільки конструкція будинку перебуває у незрозумілому стані, наразі проводять евакуацію всієї будівлі.
- Внаслідок пошкоджень деякі квартири важко відкрити. Місцеві мешканці не можуть відчинити двері.
- Крім того, у ДСНС кажуть, що ймовірне руйнування конструкції будинку.
Також надзвичайникам довелося гасити пожежу, яка сталася внаслідок потрапляння ракети. Боротьба з вогнем тривала до 9:05, оскільки періодично рятувальники були вимушені спускатися до укриттів.
Дивіться відео коментарів ДСНС щодо стану будівлі, в яку влучила російська ракета: