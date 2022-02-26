Как отметили в ГСЧС, в результате попадания ракеты разрушены квартиры с 17 по 21 этаж. Точное количество пострадавших до сих пор неизвестно. Погибших, по предварительным данным, нет.

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Попадание ракеты по многоэтажке по улице Лобановского, 6а произошло 26 февраля в 8:15.

Возможно разрушение конструкций

Спасатели говорят, что уже проверили здание с 21 по 24 этажа. Потерпевших там нет.

Поскольку конструкция дома находится в непонятном состоянии, сейчас производится эвакуация всего здания.

В результате повреждений некоторые квартиры трудно открыть. Местные жители не могут открыть дверь.

открыть Кроме того, в ГСЧС говорят, что вероятно разрушение конструкции дома.

Также чрезвычайным работникам пришлось тушить пожар, который произошел в результате попадания ракеты. Борьба с огнем продолжалась до 9:05, поскольку периодически спасатели были вынуждены спускаться до укрытий.