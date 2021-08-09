На Контрактовій площі у Києві сталася бійка за участю поліцейських: відео
Джерело:"Київ оперативний"
На Подолі у Києві знову відбулися криваві сутички між компаніями п'яних молодих людей. Один з учасників бійки кидався з кулаками на патрульних.
Черговий інцидент стався вночі 8 серпня на сумнозвісній Контрактовій площі, де подібне трапляється регулярно. Молоді чоловіки з різних компаній побилися між собою.
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Один з учасників сутичок опинився на асфальті, а його опонента намагалися затримати поліцейські.
Ставав у стійку та вимагав задути його газом
- Коли патрульні вирішити втрутитися у бійку, молоді хлопці вже побилися між собою.
- Затримати ймовірного нападника поліцейським заважали його друзі. Один з них навіть став перед інспекторами у боксерську стійку, демонструючи агресивні наміри.
- Судячи з усього, правоохоронці пригрозили йому застосуванням спецзасобів, після чого молодик підняв руки та почав кричати, щоб його задули газом.
Чим саме закінчився конфлікт, наразі невідомо. Однак у коментарях до посту в соцмережах кияни відзначають, що бійки на Контрактовій стали звичним явищем. Оскільки нетверезі компанії постійно відправляються туди гуляти після відпочинку в нічних клубах.
Дивіться відео бійки за участю поліцейських на Контрактовій площі: