Не годуйте московських гастролерів: на концерті "Мумій тролль" киянин влаштував одиночний пікет
Джерело:"Відсіч"
Серед натовпу фанатів російського співака Іллі Лагутенка на його концерті у Києві знайшовся чоловік, який закликав всіх припинити підтримку російських артистів. Активіст без слів стояв з плакатом, сподіваючись, що присутні зрозуміють його ідею.
Пікетувальника з гаслом фактично ніхто з прихильників російської групи не помітив. Ті ж, хто бачили чоловіка, не зважали уваги на те, що було написане на плакаті.
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Представники ГО "Відсіч" у дописі до фото з активістом зазначили, що організаторам концертів та їх відвідувачам треба звертати увагу не тільки на походження артистів, а й на те, що вони цілком можуть спровокувати хвилю інфікування штамом COVID-19 Дельта.
Виступав разом із Дорном
- Концерт "Мумій Тролль" у київському ВДНГ викликав величезний ажіотаж серед мешканців столиці. Відвідало виступ російського співака понад 10 тисяч людей.
- Під час концерту Лагутенко співав разом зі скандальним Іваном Дорном, який багато разів неоднозначно висловлювався щодо російської агресії в Україні.
- Сам російський співак окупацію Криму та частини Донбасу ніяк не коментує. Втім, патріотично налаштовані громадяни виступають проти гастролерів будь-якого російського гурту.
І один у полі воїн. Ось такого пікетувальника, з більш ніж доречним гаслом на плакаті, можна було побачити біля Експоцентру України, де сьогодні гастролюють якісь чергові запорєбрикові переносники штаму Дельта, – написали активісти у спільноті "Відсіч"
Після виступу у Києві учасники "Мумій Тролль" поїхали до Дніпра та Харкова. Як очікується, послухати росіянина й там збереться багато тисяч людей. Принаймні наразі майже всі квитки на захід вже розкупили.