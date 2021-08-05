Пикетчика с лозунгом фактически никто из фанатов российской группы не заметил. Те же, кто видели мужчину, не обращали внимания на то, что было написано на плакате.

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Представители ОО "Видсич" в посте к фото с активистом отметили, что организаторам концертов и их посетителям надо обращать внимание не только на происхождение артистов, но и на то, что они вполне могут спровоцировать волну инфицирования штаммом COVID-19 "Дельта".

Выступал вместе с Дорном

Концерт "Мумий Тролль" в киевском ВДНХ вызвал огромный ажиотаж среди жителей столицы. Посетило выступление российского певца более 10 тысяч человек.

Во время концерта Лагутенко пел вместе со скандальным Иваном Дорном, много раз неоднозначно высказывался о российской агрессии в Украине.

Сам российский певец оккупацию Крыма и части Донбасса никак не комментирует. Впрочем, патриотически настроенные граждане выступают против гастролеров из любой российской группы.

И один в поле воин. Вот такого пикетчика, с более чем уместным лозунгом на плакате, можно было увидеть возле Экспоцентра Украины, где сегодня гастролируют какие-то очередные запоребриковые переносчики штамма "Дельта", – написали активисты в сообществе "Видсич"

После выступления в Киеве участники "Мумий Тролль" поехали в Днепр и Харьков. Как ожидается, послушать россиянина там соберется много тысяч людей. По крайней мере пока почти все билеты на мероприятие уже раскупили.