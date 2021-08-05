Пікетувальника з гаслом фактично ніхто з прихильників російської групи не помітив. Ті ж, хто бачили чоловіка, не зважали уваги на те, що було написане на плакаті.

Дивіться також Кіркорову заборонили в'їзд в Україну: чи внесли артиста в "чорний список"

Представники ГО "Відсіч" у дописі до фото з активістом зазначили, що організаторам концертів та їх відвідувачам треба звертати увагу не тільки на походження артистів, а й на те, що вони цілком можуть спровокувати хвилю інфікування штамом COVID-19 Дельта.

Виступав разом із Дорном

Концерт "Мумій Тролль" у київському ВДНГ викликав величезний ажіотаж серед мешканців столиці. Відвідало виступ російського співака понад 10 тисяч людей.

Під час концерту Лагутенко співав разом зі скандальним Іваном Дорном, який багато разів неоднозначно висловлювався щодо російської агресії в Україні.

Сам російський співак окупацію Криму та частини Донбасу ніяк не коментує. Втім, патріотично налаштовані громадяни виступають проти гастролерів будь-якого російського гурту.

І один у полі воїн. Ось такого пікетувальника, з більш ніж доречним гаслом на плакаті, можна було побачити біля Експоцентру України, де сьогодні гастролюють якісь чергові запорєбрикові переносники штаму Дельта, – написали активісти у спільноті "Відсіч"

Після виступу у Києві учасники "Мумій Тролль" поїхали до Дніпра та Харкова. Як очікується, послухати росіянина й там збереться багато тисяч людей. Принаймні наразі майже всі квитки на захід вже розкупили.