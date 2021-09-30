У КПІ велетенська тополя ледь не впала на голову перехожим: моторошне відео

На території Національного технічного університету "КПІ" імені Ігоря Сікорського у Києві велетенська тополя впала просто на залюднену вулицю. Інцидент трапився вранці 30 вересня.

На відео чути, як дерево гучно скрипить, а потім падає і майже повністю перекриває собою вулицю Політехнічну. При цьому навколо стоїть чимало людей, а дехто взагалі відбігає в останній момент.

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Люди відстрибнули від дерева в останній момент / Скриншот відео

Екстремальні комунальники

За інформацією телеграм-каналу PZDC | KYIV, дерево насправді спеціально спиляли. Однак небезпечну зону навколо нього ніхто й не думав відгороджувати. Комунальників не збентежило, що навколо ходять люди (адже на Політехнічній розташовані навчальні корпуси КПІ).

Крім того, тополя могла впасти на кіоск-кав'ярню, розташований майже під нею. На щастя, від небезпечного свавілля робітників ніхто не постраждав.



Комунальники зрізали дерево, не обгороджуючи небезпечну зону / Скриншот відео

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