Дерева попадали і понищили транспорт 30 серпня увечері під час негоди. Про це повідомили зранку 31 серпня. У мережі виклали відповідні фото та відео.

До теми Київ накрила негода: град, гроза, повалені дерева та пожежа через блискавку – яскраві відео

Пошкодились автівки і маршрутка

На Межовому провулку дерева впали на два автомобілі. Один із них дерево загородило повністю. Інший – лише частково. Тому, ймовірно, що другий автомобіль пошкодився несильно.



На Межовому провулку через негоду попадали дерева / Фото з телеграму "Київ Оперативний"



Як наслідок, пошкодились два автомобілі / Фото з телеграму "Київ Оперативний"

На Білоруській, 5 в районі Лук'янівки дерево впало на маршрутку. Ймовірно, це трапилось під час руху. Також можливим є те, що в транспорті були пасажири. Адже на відео видно безліч людей, які тільки починають відкривати парасолю.

У Києві на маршрутку впало дерево: дивіться відео з телеграму "Київ Оперативний"

Фото повалених дерев очевидці публікують також у телеграмі dtp.kiev.ua. Пишуть, що дерева ще впали на авто на вулиці Ушинського поблизу радіоринку. Як наслідок, пошкодилась Toyota, що стояла поблизу тротуару.



Дерево впало на Toyota в Києві / Фото з телеграму dtp.kiev.ua

На Галицькій трапилась схожа ситуація. Дерево впало на припаркований легковик. Ймовірно, авто пошкодилось сильно, адже його майже не видно за гілками дерева.



На Галицькій дерево "накрило" легковик / Фото dtp.kiev.ua

Негода в Києві: що відомо