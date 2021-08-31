Дерева попадали і понищили транспорт 30 серпня увечері під час негоди. Про це повідомили зранку 31 серпня. У мережі виклали відповідні фото та відео.

До теми Київ накрила негода: град, гроза, повалені дерева та пожежа через блискавку – яскраві відео

Пошкодились автівки і маршрутка

На Межовому провулку дерева впали на два автомобілі. Один із них дерево загородило повністю. Інший – лише частково. Тому, ймовірно, що другий автомобіль пошкодився несильно.

Впали дерева Негода Київ Негода 30 серпня
На Межовому провулку через негоду попадали дерева / Фото з телеграму "Київ Оперативний"

Київ Негода Наслідки Впали дерева 31 серпня
Як наслідок, пошкодились два автомобілі / Фото з телеграму "Київ Оперативний"

На Білоруській, 5 в районі Лук'янівки дерево впало на маршрутку. Ймовірно, це трапилось під час руху. Також можливим є те, що в транспорті були пасажири. Адже на відео видно безліч людей, які тільки починають відкривати парасолю.

У Києві на маршрутку впало дерево: дивіться відео з телеграму "Київ Оперативний"

Фото повалених дерев очевидці публікують також у телеграмі dtp.kiev.ua. Пишуть, що дерева ще впали на авто на вулиці Ушинського поблизу радіоринку. Як наслідок, пошкодилась Toyota, що стояла поблизу тротуару.

Впали дерева Ушинського Тойота 31 серпня 2021
Дерево впало на Toyota в Києві / Фото з телеграму dtp.kiev.ua

На Галицькій трапилась схожа ситуація. Дерево впало на припаркований легковик. Ймовірно, авто пошкодилось сильно, адже його майже не видно за гілками дерева.

Впали дерева Галицька Київ Негода 31 серпня 2021
На Галицькій дерево "накрило" легковик / Фото dtp.kiev.ua

Негода в Києві: що відомо

  • 30 серпня негода наробила лиха в Києві. На Лівому березі падав сильний дощ, а от на правому – гроза із градом і блискавкою.
  • Як наслідок, на дорогах утворились ріки. Частково затопило станцію метро "Героїв Дніпра".
  • Також у Подільському районі сталася пожежа. Блискавка вдарила в дерево поруч з кафе.
  • Наразі усі наслідки негоди ліквідовують.