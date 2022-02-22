З кранів у Фастові тече зелена вода

Жителі Фастова поскаржились на якість води. Вона має неприємний запах та зелений колір.

Невідомо, що є причиною стану води. Про проблему повідомили 21 лютого.

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Викликає алергію

Авторка допису також повідомила, що вода спінюється. Крім цього, вона викликає подразнення на шкірі та печіння.



Вода з крану у Фастові / Фото Олени Тишкевич

В Одесі також проблеми з водою

Одесити скаржаться на та, що біля берега Чорного моря утворилась смердюча пляма. За словами голови управління Державного архітектурно-будівельного контролю в Одесі Олександра Авдєєва, це трапилось через реконструкцію каналізації.

Мовиться про те, що у водойму вилили нечистоти. Місцеві чиновники не бачили у цьому проблеми й повідомляли, що все перевірили. Вони начебто не знайшли каналізації.





