З кранів у Фастові тече зелена вода
Джерело:фейсбук-сторінка "Мій Фастів"
Жителі Фастова поскаржились на якість води. Вона має неприємний запах та зелений колір.
Невідомо, що є причиною стану води. Про проблему повідомили 21 лютого.
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Авторка допису також повідомила, що вода спінюється. Крім цього, вона викликає подразнення на шкірі та печіння.
Вода з крану у Фастові / Фото Олени Тишкевич
В Одесі також проблеми з водою
Одесити скаржаться на та, що біля берега Чорного моря утворилась смердюча пляма. За словами голови управління Державного архітектурно-будівельного контролю в Одесі Олександра Авдєєва, це трапилось через реконструкцію каналізації.
Мовиться про те, що у водойму вилили нечистоти. Місцеві чиновники не бачили у цьому проблеми й повідомляли, що все перевірили. Вони начебто не знайшли каналізації.