Неизвестно, что является причиной состояния воды. О проблеме сообщили 21 февраля.

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Вызывает аллергию

Автор поста также сообщила, что вода вспенивается. Кроме этого, она вызывает раздражение на коже и жжение.



Вода из крана в Фастове / Фото Елены Тишкевич

В Одессе также проблемы с водой

Одесситы жалуются на то, что у берега Черного моря образовалось вонючее пятно. По словам главы управления Государственного архитектурно-строительного контроля в Одессе Александра Авдеева, это случилось из-за реконструкции канализации.

Говорится о том, что в водоем вылили нечистоты. Местные чиновники не видели в этом проблему и сообщали, что все проверили. Они якобы не нашли канализации.