По словам киевлян, которые видели загрязненную воду Днепра, такой запах дает канализация. Жители столицы предполагают, что кто-то слил в реку нечистоты.

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Впрочем, в Киевводоканале говорят, что ничего опасного для здоровья людей не произошло.

Сливают согласно графику

Как отметили коммунальщики, загрязнение Днепра вызвал выброс обратной промывочной воды, которой очищают фильтры водопроводной станции.

Сбрасывают эту воду в Русановскую протоку согласно официальной схеме работы Деснянской водопроводной станции.

Это якобы необходимо при подготовке питьевой воды, соответственно, все загрязняющие вещества природного происхождения.

Осадок коричневого цвета – это вещества природного происхождения, которые были в воде сначала, но остались в отстойниках в концентрированном виде. При строительстве станции в 1961 году возле того места, где сбрасываются воды, никто не жил, и это происходило незаметно для киевлян,

– отметили в Киевводоканале.

Кроме того, чиновники рассказали, что станция действительно устарела. Вскоре планах Киевводоканала есть проведение модернизации Деснянской водопроводной станции за средства правительства Франции.

Также чиновники подчеркнули, что уже давно начали разрабатывать проекты технологического решения для очистки промывных вод.

Смотрите видео с загрязненной водой в Днепре: