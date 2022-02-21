За словами киян, які бачили забруднену воду Дніпра, такий запах дає каналізація. Жителі столиці припускають, що хтось злив до ріки нечистоти.

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Втім, у Київводоканалі кажуть, що нічого небезпечного для здоров'я людей не сталося.

Зливають згідно з графіком

Як зазначили комунальники, забруднення Дніпра спричинив викид зворотної промивної води, якою очищають фільтри водопровідної станції.

Скидають цю воду до Русанівської протоки згідно з офіційною схемою роботи Деснянської водопровідної станції.

Це буцімто необхідно при підготовці питної води, то ж, всі забруднюючі речовини природного походження.



Осад коричневого кольору – це речовини природного походження, які були у воді спочатку, але залишилися у відстійниках у концентрованому вигляді. При будівництві станції у 1961 році біля того місця, де скидаються води, ніхто не жив, і це відбувалося непомітно для киян,

– зазначили у Київводоканалі.

Крім того, посадовці розповіли, що станція дійсно застаріла. Незабаром планах Київводоканалу є проведення модернізації Деснянської водопровідної станції за кошти уряду Франції.

Також чиновники підкреслили, що вже давно почали розробляти проєкти технологічного рішення для очищення промивних вод.

Дивіться відео з забрудненою водою у Дніпрі: