Інформацію про підозри опублікували 17 лютого. Слідчі встановили, що упродовж 2019 – 2020 років "Київводоканал" та комерційна структура уклала договори.

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Як діяли учасники схеми

Угоди стосувалися закупівлі обладнання для монтажу водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування.

Представники "Київводоканалу" працювали з підприємством попри те, що воно показало у звітності фінансово-господарські операції з групою компаній, які мають ознаки фіктивності. Тоді нібито закупили обладнання для водопостачання.



Про підозру працівникам "Київводоканалу" повідомили 17 лютого / Фото Київської міської прокуратури

Що встановили перевірки

На підставі ухвали суду 5 жовтня 2021 року та 7 лютого 2022 року провели слідчі дії у приміщеннях "Київводоканалу". Також перевірили приміщення підприємства-постачальника.

Під час оглядів приміщень "Київводоканалу" встановили, що немає глибинних помп та документів, що могли підтвердити їх постачання на склад та встановлення.

Розмір збитків

Збитки, які завдали "Київводоканалу", становлять понад 1,3 мільйона гривень. Підозру отримав заступник генерального директора – директор Департаменту експлуатації водопровідного господарства "Київводоканалу" та директор технічного департаменту.

Наразі розв'язують питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Також встановлюють осіб, що можуть бути причетними до злочинної діяльності.

Ще один випадок розкрадання коштів у Києві

Правоохоронці у столиці перевіряють будівництво Подільського мосту. Підрядника підозрюють у розкраданні коштів з бюджету міста. За словами експертів, Київ на спорудженні мосту втратив 155 мільйонів гривень.