Інформацію про це оприлюднили 17 лютого. Слідчі встановили, що керівник управління освіти затверджував тарифікаційні списки на навчальний рік та ухвалював рішення щодо нарахування та виплат.

До теми Забудовнику, який хотів за 120 тисяч доларів підкупити ДАБІ, оголосили підозру

Як діяв чиновник

Посадовець нараховував кошти на користь керівників окремих навчальних та позашкільних закладів Дарницького району. Однак ці надбавки не були законними. Крім цього, керівник управління освіти підвищував ставки заробітної плати за роботу в окремих навчальних закладах.

Яка сума збитків

Через такі дії посадовця держава отримала збитків на суму понад 520 тисяч гривень. Це підтвердила судова економічна експертиза.

Незабаром підозрюваному оголосять запобіжний захід. Його відсторонили від посади. Ще тривають слідчі дії.

Ще одна підозра посадовцю у Києві

Посадовцю комунального підприємства 14 січня оголосили підозру за причетність до розкрадання коштів на реконструкцію парку "Вербовий гай". У такий спосіб місто втратило 200 тисяч гривень.