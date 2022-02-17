Перевірку проводять на підставі ухвали суду. Про це повідомили 17 лютого.

До теми Виписав зарплат на пів мільйона: керівникові управління освіти у Києві оголосили підозру

Навіщо перевіряють міст

Раніше Подільська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру першому заступнику керівника комунального підприємства "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд Києва", керівникові генпідрядної організації та керівникам субпідрядних організацій.

Слідчі дії розпочали через привласнення коштів територіальної громади та службової недбалості під час будівництва мосту. Правоохоронці та експерти встановлюють обсяг та якість окремих робіт. Також визначають їхню фактичну вартість.



Арково-підвісний міст через Дніпро / Фото з Вікіпедії

Скільки збитків отримало місто

Експерти встановили, що бюджет міста отримав збитки на суму понад 155 мільйонів гривень. Слідчі незабаром повідомлять про підозру іншим причетним посадовцям.

Довідково. Подільський міст повинен з'єднати Поділ з лівобережними районами Воскресенка та Райдужний масив. Його розпочали будувати ще 1993 року.