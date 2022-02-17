Проверку проводят из определения суда. Об этом сообщили 17 февраля.

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Зачем проверяют мост

Ранее Подольская окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении первому заместителю руководителя коммунального предприятия "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений Киева", руководителю генподрядной организации и руководителям субподрядных организаций.

Следственные действия начались в рамках уголовного производства по присвоению средств территориальной общины и служебной халатности во время строительства моста. Правоохранители и эксперты устанавливают объемы и качество отдельных работ. Также определяют их фактическую стоимость.

Арково-подвесной мост через Днепр / Фото из Википедии

Сколько убытков получил город

Эксперты установили, что бюджет города получил ущерб на сумму более 155 миллионов гривен. Следователи вскоре сообщат о подозрении другим причастным должностным лицам.

Справка. Подольский мост должен соединить Подол с левобережными районами Воскресенка и Радужный массив. Его начали строить еще в 1993 году.