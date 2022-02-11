Однако местные чиновники якобы провели проверку и ничего похожего не обнаружили. Об этом сообщили в одесских телеграмм-каналах 11 февраля.

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Что сказали муниципальные экологи

Речь идет о прибрежной зоне у Маячного переулка. По словам авторов записи с места, вонючее пятно там появляется периодически.

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Поэтому люди обратились в Департамент экологии и развития рекреационных зон одесского горсовета. У муниципальных экологов попросили провести проверку и впоследствии они предоставили ответ.



Обращение, которое одесситы подали в горсовет / Фото телеграмм "Новости.LIVE Odesa"

По данным координатам ни канализационных труб, ни пятна не обнаружено,

– заявили жителям Одессы.

Однако пока неизвестно, когда именно и какие проверки проводили. Поэтому журналисты 24 канала обратились в этот департамент, чтобы задать несколько вопросов.

Однако чиновники отказались давать любые комментарии и посоветовали обращаться в отдел коммуникации горсовета. Однако там уже просто не брали трубку.

Следовательно, пока невозможно сказать, вообще ходили ли экологи обследовать море. Однако, если представители горсовета Одессы захотят предоставить информацию о пятне в море, мы сразу сообщим об этом своим читателям.



Пятно в море у Маячного переулка / Фото телеграмм "Новости.LIVE Odesa"

Читайте полный текст сообщения телеграмму "Новости.LIVE Odesa":

Сливают канализацию? В Черном море появилось зловонное пятно

Одесситы бьют во все колокола. В прибрежной зоне, в районе Маячного переулка, в море замечено огромное пятно. Люди предполагают, что здесь сливают канализационные стоки. Однако, несмотря на то, что "фекальная пятно" видно невооруженным взглядом, контролирующие органы проблемы не увидели.

"По данным координатам ни канализационных труб, ни пятна не обнаружено", – такой ответ получили одесситы.

Удивительно! Пятно есть, а реакции нет!