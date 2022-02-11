Проте місцеві чиновники нібито провели перевірку та нічого схожого не виявили. Про це повідомили в одеських телеграм-каналах 11 лютого.

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Що сказали муніципальні екологи

Мовиться про прибережну зону біля Маячного провулка. За словами авторів запису з місця, смердюча пляма там з'являється періодично.

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Тому люди звернулися до Департаменту департамент екології та розвитку рекреаційних зон одеської міськради. У муніципальних екологів попросили провести перевірку та згодом вони надали відповідь.



Звернення, яке одесити подали в міськраду / Фото телеграм "Новини.LIVE Odesa"

За даними координатами ні каналізаційних труб, ні плями не виявлено,

– заявили жителям Одеси.

Проте наразі невідомо, коли саме та які перевірки проводили. Тому журналісти 24 каналу звернулися до цього департаменту, щоб поставити кілька запитань.

Проте посадовці відмовилися давати будь-які коментарі та порадили звертатися до відділу комунікації міськради. Однак там вже просто не брали слухавку.

Відтак, наразі неможливо напевне сказати, чи взагалі екологи ходили обстежити море. Проте, якщо представники міськради Одеси захочуть надати інформацію щодо плями в морі, ми одразу повідомимо про це своїх читачів.



Пляма у морі біля Маячного провулку / Фото телеграм "Новини.LIVE Odesa"

Читайте повний текст допису телеграму "Новини.LIVE Odesa":

Зливають каналізацію? У Чорному морі з'явилася смердюча пляма

Одесити б'ють на всі дзвони. У прибережній зоні, в районі Маячного провулка, в морі помічена величезна пляма. Люди припускають, що тут зливають каналізаційні стоки. Однак, попри те, що "фекальна пляма" видно неозброєним поглядом, контролюючі органи проблеми не побачили.

"За даними координатами ні каналізаційних труб, ні плями не виявлено", - таку відповідь отримали одесити.

Дивно! Пляма є, а реакції немає!