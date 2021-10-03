Критикуйте та підказуйте, – Кличко відповів учасникам "Маршу за Київ"

Мер столиці Віталій Кличко відреагував на "Марш за Київ", який пройшов 2 жовтня. За словами голови КМДА, в місті уже працюють над втіленням втіленням того, що вимагали активісти.

Очільника КМДА висловив вдячність активістам, які хочуть бачити столицю кращою. Тому він запрошує до спільної роботи над цим.

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Міська влада втілює низку проєктів

Віталій Кличко заявив, що у Києві уже встановлюють станції для моніторингу стану повітря, впроваджують нові технології очищення води без використання хлору та створюють нові зелені зони. Крім того, у місті з'являється новий громадський транспорт та вдосконалюють систему паркування.

Голова КМДА закликав активістів до спільної роботи над покращенням умов життя у Києві.

Ще багато всього потрібно зробити для комфорту в Києві. Тому підказуйте, критикуйте, допомагайте, пропонуйте ідеї й проекти. Будемо зустрічатися і обговорювати їх, втілювати разом,

– заявив Кличко.

Також мер столиці додав, що ближче до кінця цього року в місті відбудуться громадські слухання щодо нового Генерального плану.

"Марш за Київ": головне

2 жовтня в Києві відбувся "Марш за Київ", який організували понад 40 громадських організацій. Активісти пройшли ходою від площі Конституції до КМДА.

Серед вище згаданих вимог, учасники акції виступали за припинення незаконної забудови та розвитку самоврядування районних рад.

18 колон сформували самостійно мешканці Києва. Вони вимагали розвиток системи громадських вбиралень та соціального житла й заберзпечення в місті тротуарів без ям та майданчиків для вигулу собак.

Усі вимоги учасників акції записали у "Зеленій книзі".

Текст публікації Віталія Кличка

Моніторинг стану повітря, нові технології очищення води, припинення вирубки дерев. оновлення громадського транспорту та новий Генплан були одними з ключових вимог учасників "Маршу за Київ".

Друзі! Це добре, що є активні кияни, які заявляють про те, якою хочуть бачити нашу столицю. І я вдячний їм за це. Зазначу, що місто насправді сьогодні робить багато з того, що озвучили учасники "Маршу за Київ".

І встановлює станції для моніторингу стану повітря, і запроваджує більш безпечні технології очищення води (не хлором), закуповує новий громадський транспорт, вдосконалює систему паркування, оновлює та створює нові зелені зони, наприкінці року плануємо винести на громадські слухання проєкт Генплану.

Звичайно, ще багато всього потрібно зробити для комфорту в Києві. Тому підказуйте, критикуйте, допомагайте, пропонуйте ідеї і проєкти. Будемо зустрічатися і обговорювати їх, втілювати разом. І разом змінювати нашу столицю!