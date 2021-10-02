Мер міста також пояснив, що досі багато людей невакциновані. Про це мер Києва розповів у програмі "Свобода слова Савіка Шустера" 1 жовтня.

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Кличко заявив, що у разі посилення карантину, – можливі жорсткі умови для невакцинованих

Як відзначив мер міста, у разі посилення карантину у Києві – можуть запровадити жорсткіші умови для невакцинованих громадян. Мовиться про те, що громадський транспорт, або ж заклади громадського харчування можуть бути доступними лише для осіб, які щепилися проти COVID-19. Адже наразі у Києві "великий відсоток людей невакцинованих ще залишається".

Якщо будемо переходити до більш жорстких умов (карантину – 24 канал), то: хочете користуватися громадським транспортом, вибачте, але без вакцинації ви цього не зможете зробити. Хочете піти у громадські заклади – цього теж не можна,

– попередив Кличко.

Він заявив, що у першу чергу це "турбота про найважливіше – здоров'я людей".

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