Мер міста також пояснив, що досі багато людей невакциновані. Про це мер Києва розповів у програмі "Свобода слова Савіка Шустера" 1 жовтня.
До теми Про жорсткий карантин чи локдаун не мовиться, – Ляшко
Кличко заявив, що у разі посилення карантину, – можливі жорсткі умови для невакцинованих
Як відзначив мер міста, у разі посилення карантину у Києві – можуть запровадити жорсткіші умови для невакцинованих громадян. Мовиться про те, що громадський транспорт, або ж заклади громадського харчування можуть бути доступними лише для осіб, які щепилися проти COVID-19. Адже наразі у Києві "великий відсоток людей невакцинованих ще залишається".
Якщо будемо переходити до більш жорстких умов (карантину – 24 канал), то: хочете користуватися громадським транспортом, вибачте, але без вакцинації ви цього не зможете зробити. Хочете піти у громадські заклади – цього теж не можна,
– попередив Кличко.
Він заявив, що у першу чергу це "турбота про найважливіше – здоров'я людей".
Коротко про ситуацію з коронавірусом у Києва
- За минулу добу, 1 жовтня, в Києві виявили нових 534 хворих на коронавірус. Одужали – 138 осіб. На жаль, загинули – 22 людини.
- Станом на 1 жовтня, у столиці коефіцієнт виявлення випадків інфікування – 4,3%. Це перевищує допустимі показники зеленої зони й відповідає жовтій зоні карантину.
- Станом на 1 жовтня, у місті, загалом за час пандемії, підтверджене захворювання у 235 596 людей, померли від коронавірусу – 5 428, а одужали – 221 376 людей.