Мэр города также пояснил, что до сих пор многие не вакцинированы. Об этом мэр Киева рассказал в программе "Свобода слова Савика Шустера" 1 октября.
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Кличко заявил, что в случае усиления карантина, – возможны жесткие условия для невакцинированных
Как отметил мэр города, в случае усиления карантина в Киеве – могут ввести более жесткие условия для невакцинированных граждан. Говорится о том, что общественный транспорт, или заведения общественного питания могут быть доступны только для лиц, которые прививались против COVID-19. Ведь сейчас в Киеве "большой процент людей невакцинированных еще остается".
Если будем переходить к более жестким условиям (карантина – 24 канал), то: хотите пользоваться общественным транспортом, простите, но без вакцинации вы этого не сможете сделать. Хотите пойти в общественные заведения – этого тоже нельзя,
– предупредил Кличко.
Он заявил, что в первую очередь это "забота о самом важном – здоровье людей".
Коротко о ситуации с коронавирусом в Киев
- За прошедшие сутки, 1 октября, в Киеве обнаружили новых 534 больных коронавирусом. Выздоровели – 138 человек. К сожалению, умерли – 22 человека.
- По состоянию на 1 октября, в столице коэффициент выявления случаев инфицирования – 4,3%. Это превышает допустимые показатели зеленой зоны и соответствует желтой зоне карантина.
- По состоянию на 1 октября, в городе, в целом за время пандемии, заболевание подтверждено у 235 596 человек, умерли от коронавируса – 5 428, а выздоровели – 221 376 человек.