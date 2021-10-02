Активісти зібрались на площі Конституції біля Ради. Далі демонстранти пройдуть Урядовим кварталом, зроблять зупинку біля ОП та попрямують до КМДА.
Читайте також У Києві відбувся Кліматичний марш: що вимагали учасники – фото, відео з мітингу
Активісти вимагають реформ
Учасники "Маршу за Київ" своїми спільними вимогами називають:
- припинення незаконної забудови;
- реформу громадського транспорту та мобільності;
- розвиток самоврядування районних рад;
- чиста вода та повітря;
- новий Генеральний план.
Вимоги обіцяють передати політикам міських і національних органів влади.
Що ще вимагають жителі Києва
До "Маршу за Київ" долучилися також 18 колон, теми яких містяни формували самостійно. Вимагають:
- припинити вирубку дерев;
- забезпечити тротуари без ям і майданчики для вигулу собак;
- розвивати громадські вбиральні та соціальне житло;
- прибрати некомфортні жовті маршрутки.
Після маршу учасники планують організувати рейв під Київською міською державною адміністрацією.
Жителі столиці зібралися на "Марш за Київ" / Фото hromadske