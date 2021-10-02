Активісти зібрались на площі Конституції біля Ради. Далі демонстранти пройдуть Урядовим кварталом, зроблять зупинку біля ОП та попрямують до КМДА.

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Активісти вимагають реформ

Учасники "Маршу за Київ" своїми спільними вимогами називають:

припинення незаконної забудови;

реформу громадського транспорту та мобільності;

розвиток самоврядування районних рад;

чиста вода та повітря;

новий Генеральний план.

Зверніть увагу! Весь перелік вимог оприлюднили у "Зеленій книзі". Їхня реалізація дозволить Києву стати сучасним європейським містом.

Вимоги обіцяють передати політикам міських і національних органів влади.

Що ще вимагають жителі Києва

До "Маршу за Київ" долучилися також 18 колон, теми яких містяни формували самостійно. Вимагають:

припинити вирубку дерев;

забезпечити тротуари без ям і майданчики для вигулу собак;

розвивати громадські вбиральні та соціальне житло;

прибрати некомфортні жовті маршрутки.

Після маршу учасники планують організувати рейв під Київською міською державною адміністрацією.

Жителі столиці зібралися на "Марш за Київ" / Фото hromadske