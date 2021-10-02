Активісти зібрались на площі Конституції біля Ради. Далі демонстранти пройдуть Урядовим кварталом, зроблять зупинку біля ОП та попрямують до КМДА.

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Активісти вимагають реформ

Учасники "Маршу за Київ" своїми спільними вимогами називають:

  • припинення незаконної забудови;
  • реформу громадського транспорту та мобільності;
  • розвиток самоврядування районних рад;
  • чиста вода та повітря;
  • новий Генеральний план.

Вимоги обіцяють передати політикам міських і національних органів влади.

Що ще вимагають жителі Києва

До "Маршу за Київ" долучилися також 18 колон, теми яких містяни формували самостійно. Вимагають:

  • припинити вирубку дерев;
  • забезпечити тротуари без ям і майданчики для вигулу собак;
  • розвивати громадські вбиральні та соціальне житло;
  • прибрати некомфортні жовті маршрутки.

Після маршу учасники планують організувати рейв під Київською міською державною адміністрацією.

Жителі столиці зібралися на "Марш за Київ" / Фото hromadske