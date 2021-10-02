Активисты собрались на площади Конституции возле Верховной Рады. Далее демонстранты пройдут по правительственному кварталу, сделают остановку возле ОП и направятся в КГГА.

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Активисты требуют реформ

Участники "Марша за Киев" своими общими требованиями называют:

прекращение незаконной застройки;

реформу общественного транспорта и мобильности;

развитие самоуправления районных советов;

чистую воду и воздух;

новый Генеральный план.

Обратите внимание! Весь перечень требований обнародовали в "Зеленой книге". Их реализация позволит Киеву стать современным европейским городом.

Требования обещают передать политикам городских и национальных органов власти.

Что еще требуют жители Киева

К "Маршу за Киев" присоединились также 18 колонн, темы которых горожане формировали самостоятельно. Требуют:

прекратить вырубку деревьев;

обеспечить тротуары без ям и площадки для выгула собак;

развивать общественные уборные и социальное жилье;

убрать некомфортные желтые маршрутки.

После марша участники планируют организовать рейв под Киевской городской государственной администрацией.

Жители столицы собрались на "Марш за Киев" / Фото hromadske