Куди найчастіше подорожують кияни: результати опитування

За результатами опитування, 53% киян за останні 2 роки подорожували Україною з метою туризму. Найчастіше жителі Києва їздили до Карпат, а вже потім – на море.

Найменше подорожують кияни віком 60 років. Опитування проводили з 10 по 13 вересня.

Цікаво Відпочинок в Туреччині: яка середня вартість пакетного туру для українських туристів

Мета киян – туризм

Серед усіх жителів України кияни найбільше подорожують з метою туризму, а це – 53% населення.

Найчастіше подорожують люди відом від 18 до 29 років. Трохи менше, але теж часто їздять у подорожі кияни віком 30 – 39 років. Переважно ці люди фінансово забезпечені та мають авто.

Мало подорожують громадяни, які досягли 50 – 59-річного віку. Зовсім рідко – 60-річні.



Кияни подорожують з метою туризму найчастіше / Дані опитування "Рейтинг"

Найчастіше українці їздять у Карпати

Карпати – найпопулярніше місце для туризму в Україні. Сюди люди хочуть поїхати більше, ніж на море чи курорт. Про це свідчать 7% різниці між видами відпочинку.



З метою туризму їдуть в Карпати / Дані опитування "Рейтинг"

Загалом найпопулярніші місця для туризму в Україні за результатами опитувань такі:

Карпати – 55%;

морські курорти на південь країни – 48%;

природні пам'ятки – 37%;

цікаві міста – 26%;

історичні місця – 17%.



Що українці обирали найчастіше / Дані опитування "Рейтинг"