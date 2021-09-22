Меньше всего путешествуют киевляне в возрасте 60 лет. Опрос проводили с 10 по 13 сентября.
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Цель киевлян – туризм
Среди всех жителей Украины киевляне больше всего путешествуют с целью туризма, а это – 53% населения.
Чаще всего путешествуют люди от 18 до 29 лет. Чуть меньше, но тоже часто ездят в путешествия киевляне в возрасте 30 – 39 лет. Преимущественно эти люди финансово обеспеченные и имеют авто.
Мало путешествуют граждане, достигшие 50 – 59-летнего возраста. Совсем редко – 60-летние.
Киевляне путешествуют с целью туризма чаще всего / Данные опроса "Рейтинг"
Чаще всего украинцы ездят в Карпаты
Карпаты – самое популярное место для туризма в Украине. Сюда люди хотят поехать больше, чем на море или курорт. Об этом свидетельствуют 7% разницы между видами отдыха.
С целью туризма едут в Карпаты / Данные опроса "Рейтинг"
В целом самые популярные места для туризма в Украине по результатам опросов такие:
- Карпаты – 55%;
- морские курорты на юг страны – 48%;
- природные достопримечательности – 37%;
- интересные города – 26%;
- исторические места – 17%.
Что украинцы выбирали чаще всего / Данные опроса"Рейтинг"