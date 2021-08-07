Одне з найважчих рішень, – "слуга народу" Кулеба про ухвалення генплану Києва

У столиці досі не ухвалили новий генеральний план Києва. Місто живе за документом, який затвердили у 2002 році.

Відповідне питання залишається складним та проблематичним. Таку думку у програмі "Перехресний допит" з Катериною Соляр на 24 каналі висловила керівниця громадської організації "Місто-сад" та депутатка Київради Євгенія Кулеба.

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Обговорення генплану Києва розпочнеться незабаром

Вона відзначила, що, за словами мера на останньому пленарному сесійному засіданні, вже незабаром розпочнеться активне обговорення плану в новому складі Київради. Після цього його і ухвалять.

"Думаю, що це буде одне із найважчих рішень, яке ухвалить Київрада", – зазначила Кулеба.

Просування роботи щодо генплану: що відомо

Слухання щодо ново генерального плану столиці повинні були відбутись у березні 2020 року. Але через карантинні обмеження їх так і не організували.

Вже восени того ж року керівник "Київгенплану" Сергій Броневицький заявив, що документ готовий на 99%. У листопаді повинні були відбутись слухання, але їх знову не організували.

До Окружного адміністративного суду Києва наприкінці березня 2021 року подали позов щодо заборони КМДА розробляти новий генплан. У квітні ОАСК відкрив провадження у відповідній справі.

Чинний генплан Києва розрахований лише до 2020 року. Його розробили ще у 1997 році.

Повне інтерв'ю з Євгенією Кулебою: дивіться відео