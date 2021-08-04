На Куренівці у Києві масштабно палає складське приміщення

Масштабне загоряння виникло на території ангарів на площі 1200 квадратних метрів. Сталося це 4 липня в Оболонському районі Києва.

Рятувальники ДСНС кілька годин намагаються приборкати вогонь, але поки що їм це не вдалося. За попередніми даними, постраждалих внаслідок пожежі немає.

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Загорілося приміщення, яке довгий час було покинутим.

Протипожежних гідрантів поруч не було



Вогонь охопив площу у 1200 квадратів / Фото ДСНС Києва

Рятувальники кажуть, що пожежа є досить складною, оскільки існує проблема з водою для її гасіння.

Коли надзвичайники прибули на місце події, вони зрозуміли, що найближчий гідрант розташований на відстані 400 метрів від місця пожежі.

Пожежа на той час охопила будівлю розміром 45 на 12 метрів.

Вогнеборцям довелося витратити чимало часу для того, щоб відшукати джерела води та прокласти магістральні лінії.

Наразі рятувальники підвозять воду на місце загоряння та намагаються зробити так, щоб вогонь не перекинувся на сусідні приміщення.

Для гасіння пожежі залучили 16 одиниць спецтехніки та 85 рятувальників.

Дивіться відео з місця масштабної пожежі у Києві: